بيانٌ من "كهرباء لبنان"...

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
صدر عن "كهرباء لبنان" البيان الآتي:

"انطلاقاً من المسؤولية الوطنية بمساواة المواطنين كافة بالحقوق والواجبات، وضمن إطار المحافظة على التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان في هذا القطاع الرئيسي والحيوي، تأمين الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتماشى مع مطلب أغلبية المواطنين ومع متطلبات الدول والمنظمات الدولية المانحة، من أجل إعادة توزيع التيار الكهربائي بشكل عادل وملحوظ على  الأراضي اللبنانية كافة، تعلن المؤسسة بأنها بدأت تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على كل الأراضي اللبنانية، وذلك للحد من الهدر غير الفني الناجم عن هذه التعديات على الشبكة، بمؤازرة من القوى الأمنية، مشكورة، حيث تقتضي الحاجة".

أضافت: "ستقوم المؤسسة بتسطير محاضر ضبط بحق  المخالفين والمعتدين كافة، دون استثناء، كما ستقوم بالادعاء أمام القضاء المختص على كل من يتخلف منهم عن تسوية أوضاعه أو يقوم بإعادة المخالفة والاعتداء مرة أخرى".

وختمت: "وإذ تهيب المؤسسة بالمواطنين كافة التعاون في تسهيل عمل فرق حملات نزع التعديات لديها، فهي تنوّه بما لهذه الحملات من مردود إيجابي على تحسّن التغذية بالتيار الكهربائي وحفاظاً على ديمومة واستمرارية هذا القطاع الحيوي والرئيسي للجميع، وهي سوف تعلن عن نتائج هذه الحملات من خلال نشرات دورية، ليكون بمقدور العامة تتبّع مدى تطوّر وتحسّن الأمور على هذا الصعيد".

