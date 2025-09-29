اللواء: تداعيات تجمع الروشة لم تنتهِ بعد... بدليل... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

اعتبرت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ «اللواء» ان تداعيات تجمع الروشة (الذكرى الأولى لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله) لم تنتهِ بعد، بدليل ان ردود الفعل عليها ما تزال قائمة والحديث عن اختلاف بين المعنيِّين في مقاربة الموضوع منذ حصوله.



واشارت المصادر الى ان ما من موعد دقيق لجلسة مجلس الوزراء بإنتظار التوافق عليها بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مع العلم ان هناك رغبة في انعقاد الجلسة قريباً تفادياً للقول ان مجلس الوزراء معلق، داعية الى انتظار اشارات محددة بشأن معالجة ما جرى وعودة الامور الى سابق عهدها، وسط معلومات عن اجتماع قريب بين الرئيسين عون ونواف سلام قبل الجلسة، للتداول في تطورات الايام الماضية ومناقشة مسار عمل الحكومة.