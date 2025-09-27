سؤال من القاضية عون لمدعي عام التمييز: كيف تحققت من صحة أموال كفالة سلامة؟

A + A -

كتبت القاضية غادة عون: يقول القاضي الحجار انه تحقق من صحة الاموال موضوع الكفالة فينا نعرف كيف تحققت يا حضرة القاضي ؟؟؟

وأضافت عون: هذا سؤال لا علاقة له بسرية التحقيق لانه لا سمح الله اذا كانت الاموال قيمة الكفالة هي اموال مغسولة فهذا امر يطال سمعة القضاء برمته!!!!! وحقوق ألوف اللبنانيين الذين تسببت اعمال المتهم المذكور بضياعها!ا

أطلب من احد النواب المحترمين توجيه هذا السؤال الى القضاء والى مدعي عام التمييز بالذات:

كيف تحققت من ان كفالة ال ١٤ مليون $ لا تحتوي اموالا مغسولة؟؟؟؟؟؟

كيف؟؟؟؟؟ من المستندات التي أبرزها المتهم ؟؟؟ من كشف حساب ؟؟؟؟

برأيي يجب على المودعين ان يتقدموا بدعوى جديدة بوجه رياض سلامة بجرم استعمال اموال مبيضة في حال صح ان الاموال التي دفعت قيمة الكفالة هي اموال غير مشروعة.