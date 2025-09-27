living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سؤال من القاضية عون لمدعي عام التمييز: كيف تحققت من صحة أموال كفالة سلامة؟

27
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت القاضية غادة عون: يقول القاضي الحجار انه تحقق من صحة الاموال موضوع الكفالة فينا نعرف كيف تحققت يا حضرة القاضي ؟؟؟

وأضافت عون: هذا سؤال لا علاقة له بسرية التحقيق لانه لا سمح الله اذا كانت الاموال قيمة الكفالة هي اموال مغسولة فهذا امر يطال سمعة القضاء برمته!!!!! وحقوق ألوف اللبنانيين الذين تسببت اعمال المتهم المذكور بضياعها!ا
أطلب من احد النواب المحترمين توجيه هذا السؤال الى القضاء والى مدعي عام التمييز بالذات:
كيف تحققت من ان كفالة ال ١٤ مليون $ لا تحتوي اموالا مغسولة؟؟؟؟؟؟
كيف؟؟؟؟؟ من المستندات التي أبرزها المتهم ؟؟؟ من كشف حساب ؟؟؟؟

برأيي يجب على المودعين ان يتقدموا بدعوى جديدة بوجه رياض سلامة بجرم استعمال اموال مبيضة في حال صح ان الاموال التي دفعت قيمة الكفالة هي اموال غير مشروعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout