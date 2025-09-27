"أشيد بمبادرة قاسم"... هكذا علق لاريجاني على كلام براك وماذا قال عن تسليح الحزب!

A + A -

أكد الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، خلال زيارته إلى عين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "أحد أهداف زيارته إلى لبنان هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان".

وتابع لاريجاني: "أنا سعيد جدًا بهذا اللقاء، ولبنان دولة صديقة لنا، لذلك نتشاور معه في مختلف القضايا، خاصةً في ظل تسارع الأحداث في هذه الأيام".

وأضاف: "نتطلع إلى أن تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة، وفي ظل المؤامرات الإسرائيلية ينبغي على هذه الدول أن تتعاون وتضع الخلافات جانبًا".

وأشار لاريجاني إلى أنّه يشيد بمبادرة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، مؤكداً أن "السعودية دولة صديقة لنا وهناك مشاورات بيننا، واليوم هو يوم التعاون إذ إننا في مواجهة عدو واحد، وموقف قاسم صائب تمامًا، وأعتقد أن هذه الخطوة هي بالاتجاه الصحيح لراحة الشعب".

وشدد لاريجاني على أن "حزب الله يمثل سدًا منيعًا أمام الكيان الإسرائيلي، ويضحي بنفسه من أجل راحة الناس"، مؤكدًا أن "المقاومة تمثل رأس مال كبيرًا للأمة الإسلامية".

واكد أنه "لا نصدر الأوامر لأي شخص والشيخ نعيم قاسم شخصية كبيرة وهو يقرر ما يصب بمصلحة لبنان لكننا نرحب بالطريقة التي يعتمدها"، معتبرا أن "حزب الله قوي ولا يحتاج الى تزويده بالسلاح من مكان آخر".

وردًا على سؤال حول إيران أجاب :"مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات لكنني لا أعتقد أن يتصرف الإسرائيليون بغباء وإذا فعلوا ذلك فسيتلقون ردًا قويًا".