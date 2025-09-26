الافراج عن رياض سلامة.. وهذا ما اعلنه وكيله!

A + A -

خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من مكان توقيفه في مستشفى بحنس، وسط إجراءات أمنية مشددة بعيدا من عدسات الكاميرات.

وكانت النيابية العامة التمييزية أعطت إشارة بتركه، بعدما سدد كفالة مالية قيمتها 14 مليون دولار نقدا.

وأشار وكيل سلامة المحامي مارك حبقة، من أمام مستشفى "بحنس"، إلى أن "خروج سلامة صفحة جديدة في محاكمته، والتي كانت تحيطها التلفيقات والاتهامات التي لا لها أساس من الصحة"، وقال:"نتمنى أن تتم محاكمة سلامة، وفق القانون".

وعن مصدر الأموال، أوضح حبقة أن "مدعي عام التمييز القاضي الحجار قام بإجراء قانوني عبر التحقق من مصدر الأموال، وهذا إجراء روتيني"، وقال: "بدءا من الأسبوع المقبل سنقوم بملاحقة كل شخص يتعرض لسرية التحقيق في الملف وكل من يحاول التأثير على القضاء عبر الشعبوية".

وختم حبقة: "القرار مخالف للقانون ولنص المادة ١٠٨ أصول محاكمات جزائية ويطرح اجتهادا خطيرا يمس بحرية أي موقوف إحتياطاً إنما واحتراماً منا لهيئة المحكمة نفّذنا القرار وسأطعن به في مرحلة لاحقة".