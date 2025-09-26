living cost indicators
المرصد الاوروبي: خروج سلامة من السجن "سقطة" للقضاء وسنتابع هذه القضية خارجيا

اعتبر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان خبر خروج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد دفعه مبلغ أربعة عشر مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، انه "سقطة" للقضاء اللبناني و"مسمار" دق في نعش الحقيقة التي كان يفترض ان يتولى القضاء مهمة كشفها للناس، خصوصا وان لهم الحق ان يعرفوا من اوصل البلاد الى الانهيار والافلاس.
وتساءل المرصد: من اين جميع سلامة المبلغ؟ كيف ذلك واملاكه وحساباته مجمدة؟
وأسف المرصد لما وصلت اليه هذه القضية، معتبرا ان القضاء الاوروبي يتحرك بالملف بينما لبنان بسير اكثر فأكثر نحو طمس الحقيقة.
ويؤكد المرصد انه سيتابع هذه القضية في الخارج وصولا الى محاسبة المرتكبين المسؤولين عن الانهيار في الدولة اللبنانية وضياع جنى عمر اللبنانيين.

