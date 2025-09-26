كواليس- نائب بيروتي يتحرك باتجاه عين التينة!

A + A -

نائب بيروتي بارز يحط في عين التينة اليوم في إطار المساعي لاحتواء التوتر السياسي الذي ساد العلاقات بين الرئاستين الثانية والثالثة بعد مشهدية الروشة أمس. وأفيد أن النائب المذكور يحمل رسالة من الرئيس سلام الى رئيس مجلس النواب نبيه بري كما سيستوضح من رئيس المجلس الخلل الذي حصل بتطبيق الاتفاق بين الطرفين للسماح بالتجمع أمام الصخرة دون إضاءتها. كما عُلِم أن الرئيس بري يسعى الى التهدئة واحتواء المواقف والحؤول دون تأجيج الساحة الداخلية بمواقف وردات فعل بغنى عنها في ظل الظروف الخطيرة في لبنان والمنطقة.