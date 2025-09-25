امل ابو زيد: بيروت للجميع... وكلام طهران الاخير كيف يصرف؟

A + A -

لفت النائب السابق أمل أبو زيد في حديث لotv الى أنه على الدولة اللبنانية أن تحضن الجميع، تعليثا على الخلاف حول اضاءة صخرة الروشة.

وأضاف: براك والولايات المتحدة يعلمان صعوبة فرض حلّ أو إقصاء أيّ مكوّن سياسي، والسلاح يجب أن يكون حصرًا في يد الدولة اللبنانيّة.

وقال أيضًا إنّ طهران أو غيرها غير مسموح لها التدخل بأي شأن لبناني صرف ولبنان دولة سيادية وأيّ تدخل يجب أن يكون سياديًّا.

وعن رياض سلامة: القضاء هو الذي يتحمّل مسؤوليّة إخلاء السبيل، صدر القرار القضائي ويبقى أن نتابع المسار الطويل حول إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق.

عن المرحلة المقبلة، قال إنّ التيار لن يشعر باليأس وعاد ليكون من أقوى الأحزاب اللبنانية.

وعن الانتخابات النيابية علّق قائلًا: مهما كانت التحديات يجب الذهاب نحو انتخابات.