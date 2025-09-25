بالصور - في مناطق عدّة... سلسلة توقيفات للجيش!

A + A -

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت ٨ أشخاص وفقًا لما يلي: - توقيف المواطن (خ.ف.) في منطقة سير الضنية – الضنية بجرم إطلاق النار. - توقيف ٦ مواطنين في بلدة بخعون – الضنية بجرم إطلاق النار وافتعال إشكالات، وضُبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم. - توقيف المواطن (م.ل.) في منطقة عكار العتيقة – عكار بجرم إطلاق النار وإصابة شخص، وضُبط في حوزته سلاح وذخائر حربية. - دهم منازل مطلوبين في منطقة التبانة – طرابلس على أثر وقوع إشكال تخلله تبادل لإطلاق النار نتيجة خلافات شخصية، وضُبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، بما فيها عدد من الرمانات اليدوية. وفي إطار رصد عمليات تصنيع المخدرات والاتجار بها، دَهمت مديرية المخابرات في بلدة يانوح - جبيل منزل المواطن (س.ا.) وأوقفته، وضَبطت في حوزته كمية كبيرة من حشيشة الكيف، وأسلحة وذخائر حربية. كما دَهمت المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (م.ح.) لتأليفة شبكة للاتجار بالمخدرات وترويجها، وضَبطت في حوزته كمية كبيرة منها. خلال عملية الدهم، تعرّض عناصر الجيش إلى إطلاق نار فردّوا بالمثل من دون وقوع إصابات. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.