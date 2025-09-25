الجمهورية: الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية في أعلى درجة الاستنفار... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

إذا كان التفلّت الإسرائيلي وتصاعد العمليات العدوانية والإغتيالات اليومية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي، قد أبقى لبنان على حافة التفجير الواسع في أي لحظة، وهو ما تلوّح به التهديدات التي يطلقها المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، وكذلك المناورات العسكرية الإسرائيلية التي تحاكي اقتحامات قرى وبلدات لبنانية، فإنّ المراجع السياسية والأمنية تقارب الساعات الـ72 المقبلة بمستوى عالٍ من الحذر والتخوّف من حصول تطوّرات مفاجئة.

ووفق معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ «الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية في أعلى درجة الاستنفار، عشية الاحتفالات المقرّرة في الذكرى السنوية لاغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، ولوحظ تكثيف الإجراءات الأمنية المنظورة وغير المنظورة في العديد من المناطق اللبنانية، ولاسيما في المناطق المحدّدة لإحياء الذكرى، وذلك تحسّباً لأيّ طارئ ومنع حصول أي خلل أمني، وسط روايات وأحاديث كثيرة عن نوايا إسرائيلية بالقيام بعمليات عدوانية، سواء عبرها مباشرة او عبر عملاء لها في الداخل».

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» عن مدى صحّة هذه الروايات، وما إذا كان ثمة في الأفق ما يُقلق، أوضح مرجع أمني: «في البلد كلام كثير، وتُنسج روايات وسيناريوهات من هنا وهناك لا تمتّ إلى الواقع بأي صلة، ولا يُقصد منها سوى تخويف الناس والتهويل عليهم. لكن في مطلق الأحوال، فإنّ كل الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها، وتتعاطى مع الأمور بمسؤولية وتتابع أدق التفاصيل الأمنية، للحفاظ على الوضع الأمني ومنع العابثين من الإخلال به، وإحباط أيّ محاولة للتخريب. أي أنّ كلّ الأجهزة الأمنية يقظة وتُكثف إجراءاتها بصورة مباشرة ومدروسة، وهو الأمر الذي نؤكّد عليه دائماً للمواطنين بأن يكونوا على قدرٍ عالٍ من اليقظة والحذر ومساعدة الأجهزة الأمنية في مهامها».