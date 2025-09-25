الأخبار: الشرع من نيويورك: «نحن نخشى إسرائيل!»

A + A -

الأخبار: اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن «هناك مخاطر جمّة مرتبطة بتأخير إسرائيل للمفاوضات واستمرارها في انتهاك مجالنا الجوي واختراق أراضينا».

حذّر الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، من أنه في حال عدم توقيع دمشق اتفاقية أمنية مع إسرائيل، ستسود الاضطرابات في المنطقة، وذلك أثناء مشاركته في مؤتمر لمعهد الشرق الأوسط على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال الشرع في المؤتمر، الذي حضره أكثر من 250 دبلوماسياً وصحافياً ورجل أعمال: «لسنا نحن من يسبب المشاكل لإسرائيل. نحن نخشى إسرائيل».

كما اعتبر الرئيس السوري أن «هناك مخاطر جمّة مرتبطة بتأخير إسرائيل للمفاوضات واستمرارها في انتهاك مجالنا الجوي واختراق أراضينا».

كما أعرب عن معارضته لتقسيم سوريا، مضيفاَ: «الأردن يتعرض لضغوط، وأي حديث عن تقسيم سوريا سيضر بالعراق وتركيا».

وقال: «هذا سيعيدنا جميعاً إلى نقطة الصفر»، مشيراً إلى أن سوريا خرجت للتو من حرب استمرت عقداً ونصف العقد.

وفي ظهور سابق، قلّل الشرع من احتمالات التوصل إلى اتفاق أوسع تعترف فيه سوريا بإسرائيل.