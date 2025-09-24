إعلامية لبنانية شهيرة :" في فجور أكثر من هيك؟ "!

A + A -

---------------------------------------------------------



كتبت مُقدّمة البرامج والإعلامية والممثلة كارين سلامة عبر حسابها على منصّة "إكس":

"زميل لالي عم يمرق بحالة صحية دقيقة، كان بدو عملية ضرورية او حياته بتصير بخطر ،من بعد ما جاب كل الأوراق المطلوبه وموافقات من كوكب زحل، برد المصرف عليه بانو عملنا شيك بتقريبا كل المبلغ يلي مصمده بحياتك مقابل تحصل على الدولار من مصرياتك يلي مجمعهم قبل الازمة

يعني عم يمسكوه من ايده يلي عم توجعه

مصرياتنا هول يا ناس، يلي اشتغلنا كل حياتنا تنستعملهم بحالات العازة

في فجور أكثر من هيك؟

عم بشحدونا مصرياتنا مصارف العار".