عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 أيلول 2025

 النهار: تصاعد الشكوك يظلل علاقة بيروت وواشنطن... سلام يرد على برّاك ويستغرب تشكيكه

 

 

 

 

الأخبار: التدقيق الجنائي في "الاعتماد المصرفي"
"حساب الطرابيش": 30 مليون دولار إنتهت غي حساب خليفة
بري يطلب موقفًا رسميًا عالي الشقف لحماية الدولة والجيش
هل يمهّد برّاك لعدوان إسرائيلي جديد؟
كرنفتال الاعترافات... عن أي فلسطين يتحدثون؟

 

 

 


الجمهورية: روبيو يخالف برّاك: ندعم لبنان
عون: لإلزام إسرائيل بإتفاق وقف النار

 

 

 


اللواء: عون يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف الإعتداءات الإسرائيلية
برِّي يتفاجأ بانقلاب براك وسلام يستغرب التشكيك: الرهان على حماية الجيش

 

 

 


البناء: فلسطين تفرض حضورها على افتتاح الجمعية العامة… والشوارع تهتف لحريتها | عون لانسحاب الاحتلال… وبري لموقف رسمي من كلام برّاك… وسلام مستغرب | بيروت تشارك 100 مدينة في العالم مذكرة للأمين العام… وحشود في دار الندوة

 

 

 

l'orient le jour: Joseph Aoun à l’ONU : « N’abandonnez pas le Liban »

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يجتمع مع قادة دول عربية وإسلامية: سنبحث حرب غزة وربما ننهيها الآن

 

 

 

الأنباء الكويتية: المواجهة اللبنانية مع المجتمع الدولي تستعر حول السلاح
عون عرض أولويات لبنان على روبيو.. وبري: توصيف باراك للحكومة والجيش مرفوض

