Bassil, de Baalbek: Queremos que nuestra decisión sobre el tema de las armas sea libanesa, para estar protegidos por el ejército y afrontar el reto de mantener la unidad del país

El presidente del movimiento patriótico libre, el diputado Gebran Bassil, señaló en un discurso pronunciado durante su participación en el almuerzo organizado por la autoridad judicial de Baalbek en el "movimiento", que "cuando Ras Baalbek, Jdeidet el-Fakha y El-Qaa se vieron amenazadas, vimos cómo los hijos de las zonas vecinas vinieron a luchar y, más tarde, cuando se vieron expuestos a la guerra, cómo les abrieron sus hogares y sus corazones".

Al almuerzo asistieron el presidente Michel Aoun, los diputados Samer al-Tom y Charbel Maroun, alcaldes y los vicepresidentes del partido para asuntos políticos y administrativos, Martine Najm Kteily y Ghassan al-Khoury, además de la autoridad judicial de Baalbek en el "Movimiento".

Bassil afirmó: "Hermel es como el río Assi en la naturaleza, rebelde contra todo ocupante y tirano, pero, lamentablemente, nuestros gobernantes se negaron a completar la presa del Assi”, y explicó: "En cada región recuerdo los proyectos que el sistema ha paralizado y, hasta la fecha, la presa del Assi sigue sin construirse, por lo que esta región se ve privada de agua y Baalbek Hermel se ve privada de los medios para una vida digna".

Bassil volvió a insistir en que "Baalbek está privada, no es pobre, no tiene presa, ni carreteras, ni universidad libanesa, y el gran reto hoy es mantener nuestra patria unida y no dividida".

Bassil se refirió a la etapa de ocupación de las colinas por parte del ISIS y señaló que, cuando el presidente Michel Aoun llegó a Baabda, tomó la decisión de liberar las colinas y el territorio. En este sentido, insistió en que "el Estado debe tener capacidad de decisión" y reveló: "En ese momento, las embajadas más importantes me pidieron directamente que el ejército libanés no ejecutara la decisión de liberación, y la petición llegó al presidente, ¡pero no se llevó a cabo!".

Bassil continuó: "Quien no aceptó la ocupación siria en los años noventa no la aceptará nunca", y afirmó que "los sirios son hermanos queridos en su tierra, pero cuando ocupan la nuestra, les hacemos frente".

En cuanto al tema de las armas, señaló que "el problema es que el Gobierno ha vendido su decisión", y añadió: "Queremos que nuestra decisión sobre el tema de las armas sea libanesa, que la ejecutemos por decisión libanesa y no por decisión externa, para que nos proteja el ejército libanés y el Estado, que debe protegernos a todos".

Bassil continuó: "Cada vez que se acerca el inicio del año escolar, afirman que no matricularán a los estudiantes sirios que no tengan documentos de residencia, pero luego cambian la decisión y los matriculan sin exámenes y sin documentos. Llegamos a los exámenes y deciden realizarlos, pero no les damos el título sin documentos y luego llegamos a la concesión de certificados".

Bassil afirmó: Solo queremos estabilidad para Siria, porque su bienestar se refleja en nosotros y, cuando sufre desgracias, estas se reflejan en nosotros, pero ¿cómo podemos animar a los desplazados a regresar si les proporcionamos todos los medios para permanecer en el Líbano?". Añadió: "Lo que ocurre con el retorno no es tranquilizador, porque hay dos millones de desplazados sirios en el Líbano".

Bassil abordó el tema del movimiento interno y dijo: "Da la casualidad de que han pasado diez años desde que asumí la dirección del movimiento y, en ese momento, asumí la presidencia con la confianza del general Michel Aoun y, hoy, cuento con la confianza de los miembros del movimiento".

Y continuó: "Me recomendaron la primera vez y, posteriormente, les invitamos a presentarse a la presidencia del movimiento patriótico libre, pero algunos conspiraron contra el movimiento" y seguimos siendo un movimiento popular en una institución organizada, pero no es normal el egoísmo y, al igual que nos hemos limpiado de diputados fundamentales porque sus afiliaciones quedaron fuera del partido, el movimiento está obligado hoy a limpiarse de cualquiera que considere que su egoísmo es mayor que el del movimiento.

Bassil añadió: "Nunca seremos un partido como los demás, por lo que siempre realizaremos sondeos para las elecciones parlamentarias y es nuestro deber concienciar a la gente. y volveremos a ser un movimiento puro porque el movimiento no se ha desviado de sus principios y de mi promesa al presidente fundador de que, tras diez años, seguiríamos siendo fieles a la causa del movimiento y a los principios de su fundador, que son «la libertad, la independencia y la soberanía del Líbano".

Señaló que "estuvimos con el arma de la resistencia cuando defendió la soberanía del Líbano y no nos quedamos con él cuando defendió la soberanía de otro pueblo, aunque su causa fuera justa", y concluyó: "Nos criamos en el ejército que dio su vida y seguiremos dando la vida en la política por el Líbano".

Reunión con los ingenieros de Baalbek y visita a la aldea agrícola

Bassil visitó la ciudad de Baalbek y pronunció un discurso en una reunión de apoyo a los ingenieros de Baalbek, en el que destacó que Baalbek es un símbolo de resistencia y que, por eso, trabajamos por ella. En cuanto a la ingeniería, se dio cuenta de que hay muchos ámbitos en los que el Líbano residente puede beneficiarse del Líbano disperso.

Bassil dijo: "Esta conferencia abre las puertas al conocimiento en varios ámbitos, entre ellos el consultivo", señalando que la roca libanesa es un recurso básico en el que pueden confiar los países del mundo. Añadió: "Damos estos ejemplos para decir que estamos decididos a defender los derechos de los libaneses en el extranjero, lo que les impulsa a comunicarse con el exterior".

Se dirigió al presidente del Colegio de Ingenieros, Fadi Hanna, diciendo: "Usted es el ejemplo más destacado de una persona afiliada a un partido que asume un cargo de responsabilidad en los asuntos públicos y trabaja para todo el pueblo".

Bassil concluyó su gira en la aldea agrícola de Baalbek, en la carretera de Boudai, donde escuchó al promotor del proyecto y presidente de la Asociación Libanesa de Estudios y Formación, Rami Al-Laqis, y a los agricultores de Baalbek, que le expusieron los retos a los que se enfrentan.