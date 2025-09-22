Bassil durante una visita a las aldeas de Jerd Baabda: No aceptaremos la prórroga y tememos que se pospongan las elecciones y que la elección de los expatriados sea la excusa en la que se pongan de acuerdo los contendientes... Baabda demostrará que seguirá siendo fiel al presidente Michel Aoun y al Movimiento.

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, realizó una gira por las aldeas del distrito de Baabda, acompañado por la vicepresidenta del Movimiento para Asuntos Políticos, Martine Najm Kteily, y el vicepresidente del Movimiento para Asuntos Administrativos, Ghassan Khoury. Comenzó con una visita a la iglesia de San Jorge en Qusaibah, donde escuchó una explicación sobre la historia de la iglesia.

A continuación, se trasladó al convento de Santa Verónica Giuliani, donde le explicaron su vida y su trayectoria.

La hermana Clara señaló que "la vida de Verónica Giuliani estuvo llena de piedad" y dijo: "Verónica nos contó que vio el infierno, no para asustar a los seres humanos, sino para alertarlos sobre la importancia de la oración, y que el rosario es un cinturón de seguridad y que estamos lejos de la oración y la fe, y que la comunión es importante y que cuando la recibimos y no estamos en estado de pecado, la familia está protegida".

Visita a "Al-Qusaibah"

A continuación, Bassil se trasladó para asistir en el "desayuno" en Al-Qusaibah.

El coordinador de la ciudad, Elie Naima, dio la bienvenida a los asistentes, y luego el alcalde de Al-Qusaibah, George Saloum, pronunció un discurso en el que dio la bienvenida a Bassil y señaló que Al-Qusaibah había aportado mucho al movimiento, y pidió ayuda para el desarrollo de la ciudad.

Bassil señaló que el Líbano es un país desfavorecido, pero que las personas pueden ayudar dondequiera que estén, y que, por supuesto, esto se consigue cuando las personas se reúnen y hay voluntad para ello. Añadió: "Hoy nos encontramos en la zona de Baabda en una nueva etapa y con nuevos retos".

Bassil afirmó: "Durante 15 años no nos rendimos, sino que resistimos, y en 2005 entramos en el Estado y fuimos la punta de lanza en la defensa de los derechos de los cristianos. Cuando entramos en el Gobierno, dejamos de hablar de esos derechos porque los cristianos lograron una representación adecuada".

Bassil insistió en que los cristianos deben saber que se enfrentan a retos y que deben convivir con los demás sin disolverse en ellos, y añadió: "Lo que hemos hecho es crear una referencia para los cristianos con la fuerza de su presencia y ofrecer un modelo válido para representarlos".

Bassil señaló que lo que ocurrió en Siria es un ejemplo de nuestras advertencias, y que quienes claman por la presencia de los cristianos en la región somos nosotros, y seguiremos siéndolo.

Bassil añadió: "En materia de desarrollo, no es fácil para un diputado sustituir al Estado, pero el diputado puede cooperar con el Estado y con los actores, y el desarrollo contribuye a la reactivación de la vida y la economía en las regiones". Señaló que el desarrollo en Batroun se ha logrado a lo largo de los años y que cada día hay un taller en la ciudad, y pidió que se aproveche la producción de la región para reactivar la economía y el turismo en las aldeas, entre ellas Al-Qusaibah.

Visita a Al-Arabaniya

A continuación, Bassil se trasladó a la localidad de Al-Arabaniya, donde visitó la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y luego se dirigió al salón de la iglesia y se reunió con los habitantes de la zona.

La reunión comenzó con un discurso del coordinador de Al-Arabaniya en el Movimiento, Joe Saab, y luego habló el alcalde de Al-Arabaniya, Jihad Rizkallah, quien se dirigió a Bassil diciendo: "Su presencia entre nosotros es un apoyo moral y un mensaje de que nuestra región tiene un papel que desempeñar". Añadió: "En 1936 se terminó la construcción de Nuestra Señora de la Asunción en Arbanieh y uno de los proyectos más destacados que dio a conocer Arbanieh fue el de la construcción de la estación de transporte de Arbanieh. Tras el estallido de la guerra del Líbano, los ciudadanos hicieron sacrificios por el bien del Líbano".

Rizkallah afirmó: "El Monte Libanés necesita un desarrollo equilibrado y lo que aspiramos es a llevar a cabo proyectos exitosos, lo que requiere la construcción de infraestructuras".

A continuación, Bassil tomó la palabra y señaló que es natural que estemos en Baabda para hablar con la gente con el corazón abierto, y añadió: "Baabda representa el centro de la legitimidad que defendimos y Arabania es una de las localidades que se enfrentó en esa etapa".

Bassil afirmó: "Hoy nos encontramos en una etapa decisiva, y el "movimiento" es objeto de ataques por sus posiciones", y señaló la descentralización y su importancia, subrayando que da a cada región la capacidad de desarrollarse y tener su propio fondo, por lo que es la propia región la que logra el desarrollo.

Bassil insistió en que la situación en la frontera no es adecuada,

y señaló que, en lo que respecta a la entrega de armas, se están entregando pequeños cargamentos de armas desde los campamentos palestinos, y dijo: Observamos que se ha vuelto a hablar de los derechos laborales y otros temas, lo que suscita temores sobre la colonización, y concluyó subrayando que solo el Movimiento Patriótico Libre se opone a este proyecto.

Al final, se entregó al diputado Bassil un cuadro que representa a la Virgen María.

Visita a la casa de Ghazi Adi en Dlaibe

A continuación, Bassil visitó la casa del difunto Ghazi Adi, presidente de la Comisión de Desaparecidos Forzosos en Siria, en su casa de Dlaibe.

Estaciones en Hammana

Después, Bassil se fue a Hammana, donde visitó el monasterio de Mar Antonios de la Orden Maronita Libanesa y fue recibido por el padre Charbel Assaf, el jefe del monasterio, quien le habló sobre la historia del monasterio y le dijo que también hay una escuela en la zona con más de 1000 alumnos.

Reunión con la Unión de Municipios del Alto Metn

A continuación, participó en la inauguración de la oficina de Hammana en el Movimiento y luego se trasladó al centro de la Unión de Municipios del Alto Metn en Hammana, donde se reunió con los miembros de la unión.

El presidente de la Unión, Karim Sarkis, le dio la bienvenida, y luego Bassil intervino para señalar que hemos llevado a cabo muchos proyectos en la zona y, lo que es más importante, hemos construido la presa de Qaysamani, y esperamos que esto se extienda al resto de la frontera.

Añadió: "No hay solución de desarrollo para la rectitud del trabajo municipal sin la descentralización administrativa, y esto no es una solución sectaria". Concluyó diciendo: "Con este sistema, nuestro deber es reforzar más la autoridad municipal y conseguir su independencia financiera".

Durante un almuerzo celebrado en su honor en la localidad de Hammana, el líder del Movimiento abordó el tema de las presas, señalando que «quien quiera desarrollar el país debe trabajar, y eso es lo que hemos hecho con las presas".

Añadió: "Creamos la presa de Qaysamani y la presa de Kawashra en Akkar y detuvimos el resto de presas», subrayando que el agua es para todos y nadie puede detenerla, ya que es injusto que Líbano sea un país con agua y que en política ocurra lo que ha ocurrido.

Bassil señaló que recibimos el expediente de la electricidad y estaba en mal estado, pero luego pasó a proporcionar 18 horas de suministro al día.

Bassil se disculpó por la ausencia de diputados en Baabda, y afirmó: "Hoy insistimos en las elecciones para restablecer la representación parlamentaria del Movimiento en la región". Añadió: "En la ley electoral, hemos intentado que se elija a los dispersos, y temo que los contendientes se pongan de acuerdo en aplazar las elecciones y que la elección de los dispersos sea la excusa para la prórroga". Y afirmó: "Quien se preocupa por los expatriados no libra una batalla en el Parlamento para eliminar sus escaños, sino que se lanza a una batalla para que puedan votar donde quieran, ya sea su diputado en el extranjero o en el país".

Bassil insistió en que "no es el Movimiento el que se acusa de querer la prórroga, ya que en 2014 y en 2018 rechazó la prórroga, y le han "robado" cuatro diputados en cuatro distritos que quiere recuperar".

Visita a la localidad de Ras al-Harf

La gira concluyó en la localidad de Ras al-Harf, donde visitó la bodega Chateau de Cana.

Bassil afirmó: "Dicen que la lealtad se ha vuelto escasa, pero ustedes, en el Movimiento, demostrarán que la lealtad nunca es escasa y que los habitantes de Baabda seguirán siendo leales al presidente Michel Aoun y al Movimiento".

Señaló que somos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando estamos fuera del Gobierno y ellos dentro, y que no tenemos más remedio que luchar. Bassil insistió en que es hora de concienciar a la gente y recordarles que nos hemos sacrificado para garantizar sus derechos y el suministro eléctrico.