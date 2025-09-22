living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة القاع في "التيار" ردّت على بشير مطر: قرار الرئيس ميشال عون بتأمين الغطاء السياسي كان حاسماً في تحرير الجرود

22
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

صدر عن هيئة القاع في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
يبدو أنّ رئيس بلدية القاع بشير مطر، ومن وراءه سياسياً، أراد تحوير الأنظار عن جوهر الزيارة الرمزية للرئيس العماد ميشال عون للقاع وتأثيرها، فاختار التصويب العبثي على كلام رئيس "التيار" جبران باسيل، من دون أن يضيف شيئاً يذكر.

وطالما أنَّ التحوير مستمر، لا بد من تذكير مطر بالآتي:

- لقد سبق وذكّر الرئيس ميشال عون وعلى مسمعه في الكنيسة، أن كل ما بادر إليه لحماية لبنان هو من ضمن واجبه. لكن وإنصافاً، كان قرار الرئيس عون بتحرير الجرود وتغطية الجيش اللبناني حاسماً بهذا القرار التاريخي، على الرغم من بعض النصائح الخارجية. فلولا هذا الغطاء السياسي الذي تأمن في ٢٠١٧، لم نكن لنشهد تحرير الجرود آنذاك. وإلا لماذا لم يحصل التحرير في عهود سابقة وبدءاً من العام ٢٠١٤؟

- إن التيار الوطني الحر سيبقى داعياً للوحدة بين شرائح المجتمع اللبناني، أما إذا كان مطر من دعاة اختلاق قضية وفتن بين القرى المجاورة، فهذا شأنه.
ونذكره بأن مياه نبع اللبوة لم تنقطع عن القاع طيلة الولاية الرئاسية للعماد ميشال عون وإنما انقطعت خلال عهد وزير الطاقة الحالي المسمى من قبل القوات اللبنانية وعلى عهد حكومة لا يشارك فيها "التيار".
وقد كان حرياً به إضافة إلى مطالبته بمياه اللبوة أن يؤمن بشكل مستدام روافد مائية أخرى للمزارعين.

- ختاماً، من رفع شعار "فليحكم الأخوان" وكان مشاركاً في تغطية احتلال مجموعات إرهابية سورية إلى الأراضي اللبنانية، حريٌ به أن يتوقف عن تغطية السموات بالقبوات وذر الرماد في العيون فيما يعرف اللبنانيون وابناء القرى الحدودية في بعلبك - الهرمل بالذات، من كان سباقاً في تحديد مكمن الخطر ورفع الصوت دفاعاً عن أمنهم وعن سيادة لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout