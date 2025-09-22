خبر للعسكريين المتقاعدين.. هذا ما تمّ الاتفاق عليه!

A + A -

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية، مع وفد من "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" برئاسة العميد شامل روكز، في حضور وزراء المالية: ياسين جابر ، الدفاع ميشال منسى والداخلية والبلديات أحمد الحجار.



بعد اللقاء، قال العميد روكز:"عقد اليوم اجتماع ضم دولة رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وتم خلاله الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب:

-اولا :المنحة الإضافية: تم الاتفاق على صرف منحتين إضافيتين خلال هذا الشهر، وقد تعهد وزير المالية بذلك.

ثانيا: التعويضات المدرسية تقرر مساواتها مع المدنيين وفق تعاونية موظفي الدولة، بنسبة مئة في المئة كاملة.

ثالثا:إنشاء لجنة للرواتب والأجور ستشكل لجنة بين المتقاعدين ووزارة المالية ووزارتي الدفاع والداخلية، ومهمتها دراسة الرواتب والأجور وفق وعد رئيس الحكومة.

رابعا:إدخال العطاءات في صلب الراتب اي سيتم إدخال كافة العطاءات والمنح التي اتخذت سابقا ضمن صلب الراتب، بحيث لا توزع بشكل منفصل، ولا سيما بالنسبة للمتقاعدين.

خامسا: تصحيح التعويضات العائلية وتقرر رفع هذه التعويضات اي تعويضات الزوجة، والأولاد، وكذلك التعويضات الأخرى مثل الأوسمة وغيرها .

كذلك وضع فقرة أو اثنتين في فذلكة الموازنة تتحدث عن تصحيح الرواتب في كل القطاع العام من ضمنهم العسكريين والمتقاعدين منهم وهو أمر مهم جدا في الموازنة التي سترفع لحفظ حقنا والوصول الى تحقيق الحقوق التي نريدها من خلال الموازنة وفذلكتها وهذا الامر ضمنه رئيس الحكومة ووزراء المالية والدفاع والداخلية وخاصة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها للبحث في موضوع الرواتب في المرحلة المقبلة اي نسبة 40/ و 50/ لاستكمالها والحصول على مئة في المئة في الفترة المقبلة وهو ما سيبحث بين اللجنة التي ستضم المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية وبين الوزراء، كما ان الموضوع سيطال القطاع العام باكمله، واتمنى من كل المتقاعدين الموجودين في الشوارع ملاقاتنا امام مسجد محمد الامين".



حبيس

واستقبل الرئيس سلام عميد السلك القنصلي الفخري في لبنان وقنصل عام سنغافورة جوزف حبيس، وبحث معه في شؤون تتعلق بالعمل القنصلي والمساعدات المتنوعة التي قدمتها دول القناصل المعتمدين لديها، ومنها دولة سنغافورة، وذلك خلال الظروف التي مر بها لبنان ولا يزال على الصعد كافة.

وأوضح القنصل حبيس أنه "اطلع دولة الرئيس سلام على أن أعضاء السلك القنصلي يعملون دائما لتعزيز علاقات الجمهورية اللبنانية مع الدول التي يمثلها القناصل، وذلك لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

وأضاف: “شكرت دولة الرئيس على جهوده في المرحلة الراهنة للنهوض بلبنان من جديد على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي جهود تلقى دعما عربيا ودوليا، لا سيما أن دولة الرئيس يواجه الظروف الضاغطة بحكمة وجدارة وترو، على أمل أن تمر هذه المرحلة الصعبة بخير ويستعيد لبنان عافيته وتتراجع التأثيرات بمخاطر المتغيرات الإقليمية من كل نواحيها".



وقال حبيس: “كذلك استمعت بإصغاء واهتمام إلى المعطيات المتوافرة لدى دولة الرئيس، كي يتمكن القناصل من نقلها إلى الدول التي يمثلونها في لبنان، وهي دول صديقة تريد الخير لهذا البلد، والأمان والاستقرار والراحة لأهله، وكانت دائما، وعبر قناصلها، حاضرة لتقديم المساعدة والدعم، خصوصا خلال الظروف الاستثنائية التي مررنا بها في الماضي".

وأشار الى انه اقترح على دولة الرئيس "أن يعقد لقاء مع جميع القناصل في موعد يحدد لاحقا، وقد رحب دولته بذلك".