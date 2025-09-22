وزارة المال تكتشف "عملية احتيال".. اليكم التفاصيل!

A + A -

اكتشفت وزارة المال عملية احتيال تُستخدم فيها «بطاقة معوّق» التي تعطيها وزارة الشؤون الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكّن حاملها من استيراد سيارة من دون دفع رسوم جمركية، في استيراد سيارات لأغراض تجارية.

وأظهرت البيانات الجمركية أنّ سيارات فخمة من طرازات باهظة الثمن، مثل «فيراري»، استوردت على مثل هذه البطاقات.



ولمكافحة هذه الظاهرة المعروفة بين مستوردي السيارات منذ عشرات السنوات، أدرجت الوزارة تعديلاً ضريبياً في مشروع قانون موازنة 2026، يحدّد سقف الإعفاءات الجمركية المخصّصة لسيارات المعوّقين، وأبرزها ألّا يزيد ثمن السيارة على 20 ألف دولار.