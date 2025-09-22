عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 أيلول 2025

النهار: في ذكرى الحرب... تصعيدٌ يفاقم المخاوف
الأخبار: برنامج القتل الإسرائيلي مستمر برعاية أميركية
العدو يرد على الاعترافات بفلسطين... الإبادة ماضية
الجمهورية: "المنطقة العازلة" خطر داهم
إجتماع "الميكانيزم" على وقع مجزرة إسرائيلية
اللواء: استباحة دماء الأطفال في بنت جبيل أمام إلتزامات الأمم في نيويورك
لجنة الميكانيزم إجتمعت بلا نتائج.. وتحرُّك العسكريِّين يسبق جلسة مجلس الوزراء
البناء: أكثر من 150 دولة تعترف بفلسطين: «إسرائيل» تخسر حربها لتصفية القضية | إشادة صينية بالتعاون العسكري السعودي الباكستاني: تراجع ثقة الخليج بواشنطن | مجزرة إسرائيلية بحق أطفال بنت جبيل وتساؤل عن مبرر بقاء لجنة أورتاغوس
l'orient le jour: « Sans sanctions, la reconnaissance de la Palestine ne sert à rien » : en Cisjordanie, le scepticisme domine
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترحيب في غزة بخطوة بريطانيا وكندا وأستراليا... و«مرارة» بإسرائيل
الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية يلتقي أبناء الجالية في نيويورك: لا سلام فوق دماء أطفالنا
أسبوع الديبلوماسية اللبنانية في الأمم المتحدة .. وتصعيد إسرائيلي «جنوباَ»