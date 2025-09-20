living cost indicators
قوى الأمن تنبه المواطنين!

20
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العـامّة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول، على متن درّاجة آليّة، بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها، وذلك في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من كشف هويّته، وهو:

ع. م. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)، وهو سجين سابق ومن أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.

بتاريخ 29-8-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء محاولته تنفيذ عمليّة سرقة من داخل إحدى السّيّارات في محلّة الجميزة.

تمّ ضبط درّاجته وأدوات تُستخدم لكسر زجاج السّيّارات.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من ١٥ عمليّة سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في عدّة مناطق من محافظتي جبل لبنان وبيروت.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سيّاراتهم، كي لا تكون عرضة للسّرقة

 

