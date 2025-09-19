بحقّه ٤٦ مذكرة توقيف.. إلقاء القبض على "الأسمر"!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"متابعةً لجهودها في ملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت المديرية العامة لأمن الدولة - مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة، من توقيف اللبناني (م.ش.) الملقب بـ"الأسمر" بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٨، وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم الإتجار بالمخدرات، وبحقّه ٤٦ مذكرة توقيف غيابية.

وقد ضُبطت بحوزته كميات من المواد والحبوب المخدّرة، بالإضافةً إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.

وخلال التحقيق، إعترف بما نسب إليه، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".