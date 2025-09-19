عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 أيلول 2025

A + A -

النهار: تطورات جنوبية خطيرة قبيل ذكرى نصرالله... تداخل السلاح والانتخابات يحقن المناخ الداخلي



الأخبار: إسرائيل تستذكر بدء الحرب بغاراتٍ تصيب خطة الجيش

السلطة تتنازل عن المياه الاقتصادية مع قبرص

حرب "صامتة" على العراق لإخضاع المقاومة... هنا أيضًا



الجمهورية: إسرائيل تستبق أورتاغوس بتصعيد

الجيش: إستمرار الخروقات يعرقل خطتنا



البناء: فيتو أميركي يعطل قراراً أممياً لوقف حرب غزة… وعشرات الشهداء بالغارات | 6 ضباط وجنود قتلى برصاص المقاومة في رفح و«اللنبي»… و3 عمليات يمنية | تصعيد إسرائيلي جنوباً… وبرّي: هذا عدوان كامل… ومناسبة لوحدة اللبنانيين



الديار: غارات ترهيب تستبق أورتاغوس: الجنوبيون لم يغادروا

«اليرزة» ترفع «السقف» وواشنطن:تحرك الجيش غير كافٍ!

«الحرارة» تعود بين بعبدا وحزب الله: إتفاق على فصل الملفات



اللواء: غضب لبناني من صمت دول «الميكانيزم» على الإعتداءات الإسرائيلية الفاضحة

سلام يطالب مجلس الأمن بالتدخل.. ومخاوف من توسيع العدوان ضمن «خطة ب»

l'orient le jour: Escalade soudaine qui rappelle la guerre de septembre : Israël s’acharne sur le Sud

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: واشنطن تستخدم «الفيتو» ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

«حماس»: إفشال أميركا للقرار «تواطؤ وشراكة في الإبادة الجماعية»



الأنباء الكويتية: رئاسة الجمهورية ترفض تأجيل الانتخابات.. وعون: لبنان عاد إلى الخريطة الدولية

إسرائيل تقصف «الجنوب».. وسلام يدعو المجتمع الدولي لوقف اعتداءاتها