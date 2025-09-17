عن الجدل الحاصل حول "صخرة الروشة".. هذا ما قاله السيد

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :



" صخرة الروشة… هي الصخرة الأشهر على الساحل اللبناني المواجه لغربي بيروت، وهي كما الساحل كله من الأملاك العامة للدولة اللبنانية، وكان إسمها فيما مضى مرادِفاً لعمليات الإنتحار التي كان اليائسون يقفزون من قمّتها إلى عمق البحر…



بالأمس، عادت الصخرة إلى الواجهة ليس بسبب إنتحارات جديدة بل من خلال بضعة اصوات استنكرت وضع صورة ضوئية على تلك الصخرة لسيّد الشهداء بمناسبة مرور سنة على إستشهاده، المهم، لم أجد أبداً في تلك الأصوات السياسية ما يستدعي أي ردود أو إنفعالات من أي طرف، إذ ربما قد يكون مطلوباً جرّ الناس إلى سجالات طائفية ومذهبية لا تخدم البلد ولا تنفع أحداً، لذلك، ما يجب ان يشعر به المجروحون من تلك التصريحات، ليس التوتّر ولا الإستفزاز، بل أن يشعروا بالحُزن والشفقة على بعض المزايدين الذين لم يعودوا يُقيمونَ إعتباراً لحُرمَة الموت وعظَمة الشهادة من أجل فلسطين الأسيرة وشعبها المقتول، فبيروت وأهلُها كانت وستبقى قلب العروبة ونبَض فلسطين، وهيَ وهُم براءٌ من أي إنكارٍ او تطاول على ذلك النهج الأخلاقي العريق …"