أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

ما تزال الغارات على الدوحة، لإغتيال قادة «حماس» والتي سجلت فشلاً ذريعاً تحتل مساحات من الاستفسارات في المجالس الضيقة، مع تأكيد على أن أجهزة الخليوي لعبت دوراً محبطاً للهجمات..

همس

تردَّد أن أكثر من باخرة على غرار باخرة النفط الروسي التي أوقف 22 شخصاً من طاقمها، وبلغ عددها الإجمالي 13 باخرة على الأقل.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال خبير عسكري إن الإشارة إلى تفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي كجواب عمليّ وحيد على العدوان الإسرائيلي على قطر لا يثير اهتمام كيان الاحتلال، لأن هذه الدول لا تملك جيوشاً قادرة، وكلها ترتبط باتفاقات عسكرية مع أميركا تسليحاً واستضافة قواعد واعتماداً على الدفاع الجوي الأميركي المعطل بوجه الهجمات الإسرائيلية كما جرى مع قطر ولو أن الحكام أرادوا رداً من هذا النوع كان يجب الحديث عن الدعوة لتنسيق دفاعي بين الدول العربية والإسلامية الكبرى وهي مصر وتركيا وإيران وربما تكون السعودية معهم كقوة سياسية ومالية خليجية ذات وزن عالميّ، وإلا فلا داعي للحديث عن البعد العسكري وكان أفضل لو اتخذ الحكام قراراً بتعليق العلاقات الدبلوماسية وفرض المقاطعة الاقتصادية والمالية والتجارية على كيان الاحتلال، ومثل هذا القرار يثير اهتمام الكيان أكثر بكثير من الحديث عن تفعيل اتفاق دفاعي في مجلس التعاون.

كواليس

قالت شخصيّات خليجية إنه كان حرياً برؤساء الدول التي تتعرّض لعدوان إسرائيلي مستمر مثل فلسطين ولبنان وسورية أن يتحدّثوا عن أوضاع بلادهم وفشل الرهان على الحماية الدبلوماسية وعدم فعالية الاعتماد على المؤسسات الدولية، وكذلك سقوط الرهان على أي نوع من الضغط الأميركي على “إسرائيل” والقول إنه بعد العدوان على قطر صار واضحاً أن الكل مستهدف فتعالوا نفكر معاً وكيف نحمي أنفسنا، أما الحديث عن فحص جاهزية “إسرائيل” للاعتراف بدولة فلسطينية فالجواب الإسرائيلي معلن عبر قوانين الكنيست المدعومة أميركياً من ضمّ الجولان وضمّ القدس الشرقية وفي الطريق ضمّ الضفة الغربية، هذا عدا عن القانون الصريح برفض أي بحث بقيام دولة فلسطينية واعتبارها تهديداً وجودياً، وبما أن الجواب واضح فماذا سوف يفعل العرب غير تأجيل الجواب لفحص لا لزوم له؟