الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً برياً للسيطرة على مدينة غزة

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً برياً، يوم الاثنين، للسيطرة على مدينة غزة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعرّضت مدينة غزة، فجر الثلاثاء، لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان «وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الدولة العبرية للتعبير عن دعم الولايات المتّحدة «الراسخ» لها.

وقال أحد سكان المدينة للوكالة الفرنسية: «هناك قصف مكثّف ومتواصل على مدينة غزة، والخطر يتزايد»، مشيراً إلى أنّ مربّعات سكنية بأكملها دُمّرت، ومؤكداً وجود أشخاص تحت الأنقاض.