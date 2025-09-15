بعد نشر إعلانات باسمها... الجامعة اللبنانيّة تردّ!

A + A -

بيان صادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية:





تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية إعلانات باسم الجامعة اللبنانية (تستخدم لوغو الجامعة) وتدّعي تأمين فرص عمل من بُعد.

يهم رئاسة الجامعة اللبنانية الإشارة إلى أن هذه الإعلانات زائفة ولا صحة لها على الإطلاق، والتنبيه إلى وجوب الحذر من مُطلقيها وناشريها.

كما تؤكد رئاسة الجامعة اللبنانية أن أي إعلان بخصوص تأمين فرص عمل للطلاب أو الخريجين يتم نشره حصرًا على صفحات الجامعة الرسمية، وتجدونها عبر الروابط الآتية:

Facebook: https://www.facebook.com/ul.edu.lb/

X: https://x.com/LebaneseUni

Instagram: https://www.instagram.com/lebanese.university/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lebanese-university-official-page

YouTube: https://www.youtube.com/c/LebaneseUniversityOfficialChannel