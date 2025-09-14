بالفيديو: فنان لبناني يتحول إلى .. مجرم خطير!

A + A -

كشفت "وينيه الدولة" عن خبر صاعق يتعلق بالفنان الصاعد محمد الديراني .

وفي التفاصيل كما جاء عبر صفحتها الرسمية :" بعد أقل من ساعة من فضحنا لجرائم محمد الديراني… وينية الدولة تدفع الأجهزة الأمنية للتحرك والقبض على المطلوب الخطير.

لم تمر سوى دقائق على نشر "وينية الدولة" معلومات موثقة بالأصوات والشهادات الحية حول سلسلة الجرائم التي نفّذها المدعو محمد الديراني بين صور وجونية، حتى تحركت الدولة بكل ثقلها الأمني. فقد علمت صفحتنا من مصادر خاصة أنّ قوة من شعبة المعلومات – مكتب بعبدا، وبالتعاون مع مجموعة من لجنة السائقين العموميين للتطبيق الذكي الذين عملوا كـ "العين الساهرة" على الديراني ومراقبته، ونصبوا له كميناً محكماً أثناء خروجه من حي فرحات، قبل أن تنقض عليه قوة من شعبة المعلومات وتضع حدّاً لتحركاته الإجرامية باعتقاله.



هذا التحرك السريع يؤكد مجدداً الدور الرقابي الذي تلعبه صفحة "وينية الدولة" في فضح المجرمين وكشفهم للرأي العام، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ واجباتها بعيداً عن التلكؤ والتسويف.

شعبة المعلومات دعت جميع من وقع ضحية أعمال الديراني إلى التوجه نحو مكتبها – فرع بعبدا، لتقديم شكاويهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه، بما يضمن محاسبته على كل اعتداءاته. "

شاهدوا الفيديو وشهادة احدى ضحاياه .