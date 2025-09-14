استعدّوا للأمطار في هذا الموعد!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها عل الجبال وعلى الساحل. تتكاثف الغيوم مساء ويتوقع تساقط أمطار محلية خفيفة متفرقة خاصة على الجبال مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل وارتفاعها على الساحل مع احتمال تساقط أمطارمحلية خفيفة متفرقة خاصة على الجبال. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 32 درجة، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب تكون الضباب الكثيف.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1012 HPA أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.