هذا ما سيحصل في ساحة ساسين - الأشرفيّة غداً الأحد

A + A -

صدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

إلحاقًا للبلاغ المتعلّق باتّخاذ تدابير سير بتاريخ 14-9-2025 بمناسبة إقامة حفل إحياء ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية السابق بشير الجميّل في الأشرفية – ساحة ساسين.

اعتبارًا من الساعة 15.00 من تاريخ 14-9-2025 ولحين انتهاء الحفل، سيتمّ تحويل السير على الشكل الآتي:

تحويل السير القادم من جسر الدكوانة باتّجاه ساحة ساسين نحو العازارية.

تحويل السير القادم من السوديكو باتّجاه تقاطع أديب إسحق نحو الـABC

تحويل السير القادم من مار متر باتّجاه الـABC ساحة ساسين نحو نزلة صيدلية BERTY

تحويل السير القادم من جادّة ألفرد نقّاش باتّجاه ساحة ساسين، نحو نفق ساسين.



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور.