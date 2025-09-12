بالفيديو: الجريمة التي هزت بيروت!

A + A -

نشرت صفحة " وينيه الدولة " خبراً مرفقاً بفيديو جاء فيه :



" الجريمة التي هزت العاصمة: انفجار قنبلة في حفل زفاف عائلي بمنطقة الجناح. لم يلقى القبض على الفاعل ونداء مؤثّر من طفلة إلى رئيس الجمهورية.

ورغم خطورة الحادثة التي هزّت العاصمة، مرّ يومان من الإهمال والتباطؤ في التحقيقات، ما أثار استياء الضحايا وعائلاتهم. أحد المصابين كشف أن المعنيين لم يتعاملوا مع الجريمة بالجدّية المطلوبة، وأن الملف ما زال عالقاً من دون أي تقدّم ملموس.





وفي موقف إنساني مؤثّر، وجّهت الطفلة زينب باجوق (11 عاماً)، وهي إحدى ضحايا الاعتداء، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية اعتبرته فيها بمثابة والدها، مطالبةً إيّاه بالتدخّل الفوري وتكليف جهاز أمني موثوق لإعادة فتح التحقيق والقبض على المعتدي ومحاسبته وفق القانون.



