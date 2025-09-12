باسيل من طرابلس: متمسكون بوحدتنا وبلبنان الكبير

A + A -

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أننا ندرك كم عانى اهل طرابلس من الوصاية أو الاحتلال السوري، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن طرابلس الفيحاء من دون التطرق إلى صوت المئذنة والجرس في آن من شارع المنصور الكبير إلى كنيسة مار جرجس. وشدد على أن طرابلس تمثل الوحدة الوطنية لأنها عاصمة الشمال المختلط المتنوع ولأنها عاصمة لبنان الثانية.



كلام باسيل أتى في عشاء هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر في حضور الرئيس العماد ميشال عون،

الشيخ غسان كنعان ممثل مفتي الشمال، الشيخ علي قدور رئيس المجلس الإسلامي العلوي، المونسنيور جوزف غبش ممثل المطران الماروني، أمين عام مطرانية الروم الارثوذكس افرام كرياكوس، النواب جورج عطالله واسعد درغام وإدغار طرابلسي وجيمي جبور.

وأكد باسيل: "لا نستطيع أن نرى لبنان و ينقصه اي مكون، مضيفاً: "لا نستطيع أن نراه الا بهذا التنوع وهذا هو التحدي الكبير اليوم الذي نواجهه لجهة أي لبنان نريد.

وأوضح: "هذا التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين خصوصا عندما نرى ما يحدث في المنطقة وكيف أن شبح التقسيم أصبح واقعا من العراق إلى سوريا ونحن يجب أن نبعده عنا.

باسيل تساءل:" هل نستطيع كلبنانيين أن نحافظ على وحدتنا في ظل ما يحدث في المنطقة"، مشددا على أن "هذا السؤال مطروح على أهل الشمال وأهل طرابلس، فهل يقبل الطرابلسيون أن يقوم اي احد بضمهم إلى بلد آخر واقتطاعهم عن لبنان؟!

وأضاف: حاولوا أن يفصلوا بين التيار وطرابلس واخترعوا القصص، بين البترون وطرابلس، وبين طرابلس وكل المناطق هناك وحدة حال وعندما احتاج اهل البترون والكورة وبشري أن يلجأوا إلى طرابلس ولا في اي يوم الا واستقبلتهم طرابلس، وعندما عاش أهالي طرابلس اوقاتاً عصيبة في الحرب وجدوا اهلاً ومنازل في البترون".

ولفت باسيل إلى أن التيار قدم ٧ مشاريع لطرابلس في وزارة الطاقة بما يفوق المليار دولار.

واوضح: هذه المشاريع من قاديشا وهي شركة خاصة تملكها الدولة ولكن تعمل بحسب النظام الخاص وتقدم خدماتها الكهربائية ، معمل دير عمار، محطة الغاز بميناء طرابلس، محطة التغويز، محطة التخزين في البداوي التي تم تلزيمها ومن ثم اوقفوا العمل بها،محطة الصرف الصحي وهي اهم محطة في لبنان توقف العمل بها وتكلفنا صيانة بحدود ٥ مليار دولار في السنة وقد اعدنا العمل بها وهذا ازعجهم، سد البارد الذي بدأنا بدراساته ومصفاة البداوي.

وأكد: "عاملنا طرابلس في شكل أفضل من سواها لان حجمها يفرض ذلك ولأن مواصفاتها وموقعها وامتيازاتها يؤهلونها لهذا الامر، وكل ما حاولوا القيام به ليفصلوا بيننا وبين طرابلس ويرون أن تشويه صورة التيار لم يستمر.

وقال: "نحن معنيون بالعيش معا ولهذا عندما قدم الينا أهالي وتجار مينو وطلبوا منا أن نقدم المساعدة ومنذ عامين بدأنا بالعمل واليوم زرنا المرحلة الثالثة التي انتهى العمل بها في الشارع".

باسيل أكد أن "اهل طرابلس يقومون بترميم شارع مينو وليس انا ، والعديد من الطرابلسيين يساهمون لنقوم بالمشروع وعلى رأسهم الاستاذ الفريد دورة".

و لفت إلى أنه لا ينقص طرابلس اي شيء واكبر سوق رمل هو بطرابلس والى أنه مؤسف ألا يتم ترميم هذه الأسواق"، مشددا على أن "لدينا الرغبة بالاهتمام بطرابلس من النواحي كافة ونرغب في أن نعمل للمدينة من اي موقع نكون فيه"، وعلى أنه :وعندما تزدهر طرابلس ينمو معها كل الشمال من ميناء طرابلس إلى المنطقة الاقتصادية وغيرها".

باسيل شدد على أن "التيار بالانماء والوحدة الوطنية ليس لديه اي تفكير عنصري او طائفي او تقسيمي بل تفكير وحدوي جامع للكل لأننا نعرف ماذا يعني طرابلس ومتمسكون بوحدتنا الوطنية ولبنان الكبير وضد تقسيمه وهذا ما يجمعنا مع أهلنا في طرابلس".

وكانت كلمة لمنسق هيئة قضاء طرابلس داني سابا شدد فيها على البعد الوطني للتيار واستذكر تضحيات الضباط والعسكريين من أبناء طرابلس في الجيش اللبناني بقيادة العماد ميشال عون.