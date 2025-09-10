living cost indicators
عن العدوان على اليمن... بيان "للحزب"

علقت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، على العدوان الإسرائيلي على المؤسسات الإعلامية في اليمن. وجاء في البيان:

 

"تشجب العلاقات الإعلامية في حزب الله العدوان الإسرائيلي على اليمن العزيز، والذي استهدف صحيفتي "26 سبتمبر" و"اليمن"، وأوقع عددًا من الشهداء والجرحى الصحفيين، سائلين الله أن يتغمد الشهداء برحمته ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

أضاف البيان: "إن هذا العدوان الوحشي والغادر على وسائل الإعلام والصحافيين ليس جديداً على كيان العدو الذي دأب على محاولة إخفاء جرائمه وهو يعكس إفلاس الإرهابي نتنياهو، الذي بات يبحث عن أي انتصار وهمي لينقذ نفسه من مستنقع الفشل والهزيمة، بعدما أخفق في القضاء على المقاومة أو إيقاف عملياتها في غزة والضفة الغربية، وبعدما يئس من ردع اليمن المقاوم أو إضعاف عزيمته على مواصلة إسناد غزة وفضح جرائمه".

وختم: "إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع الإعلام اليمني المقاوم، وندعو كل المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية والهيئات الحقوقية العربية والدولية إلى إدانة هذا العدوان ورفع الدعاوى في حق مرتكبيه أمام المحاكم الدولية المختصة لردع الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه لوقف اعتداءاته المتكررة على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية".

