الحجار: التعاون كامل مع الدول العربية والصديقة في موضوع مكافحة المخدرات!

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا، وزير الداخلية العميد أحمد الحجار.

بعد اللقاء قال الوزير الحجار: "وضعنا فخامة الرئيس في أجواء العمليات الأخيرة لمكافحة التهريب".

أضاف: "أثنى رئيس الجمهورية على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة القضائية ومكتب مكافحة المخدرات، وما يحققونه من إنجازات مهمة في ضبط كميات من المخدرات والممنوعات".

وأكد أن "التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومع مختلف الدول الصديقة في موضوع مكافحة المخدرات والممنوعات".