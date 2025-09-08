لا تسلكوا هذا الطريق غدًا!

A + A -

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

تستكمل إحدى الشّركات المتعهّدة أعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه نحو خلدة)، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 9-9-2025، اعتبارًا من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السّير التّالية:

– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة، نحو الأوزاعي.

– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة، الى طريق المطار القديم.

– تحويل السّير القادم من المريجة – الكوكودي نحو أنفاق المطار، إلى طريق المطار القديم.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لِحركة السّير.