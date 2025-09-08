living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين التهديدات والإشاعات..

8
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حبيب البستاني*

يعيش اللبنانيون هذه الأيام على وقع التهديدات والإشاعات، وبات المواطن أسير ما يقال وما يسمع سيما وأنه لا يملك ترف الوقت للتحليل والبحث لتبيان الصح من الخطأ، فهو غارق في مشاكله اليومية التي ازدادت بفعل بدء العام الدراسي، وما يحمله من تكاليف باهظة تجاوزت قدرته على التحمل. وما زاد في الطين بلة أن مطلقي هذه الإشاعات هي وسائل إعلامية وأقلام صحفية وشخصيات سياسية، اجتمعوا على بث كل ما من شأنه توتير الأجواء، وهم في حملاتهم المغرضة باتوا يستعينون بالأخبار الكثيرة المتواجدة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وما أكثرها، ولم يكن ينقصهم سوى الذكاء الاصطناعي لتجميل أخبارهم وجعلها أقرب ما يكون إلى الواقع والحقيقة. ففي الأسبوع المنصرم كان يوم الجمعة هو الموعد الأبرز، كونه موعد جلسة مجلس الوزراء والتي تم استغلالها إلى أبعد الحدود، وراح المغرضون يجزمون بأن الجمعة سيكون يوم الجمعة العظيم الذي سيتخلله انفجار الأوضاع وذلك نسبة للخلافات المستحكمة بين أفرقاء مجلس الوزراء، والتباين الحاصل بين الثنائي الشيعي وبقية الأطراف حول موضوع حصر السلاح والخطة التي سيتقدم بها قائد الجيش، والتي وبحسب زعم هؤلاء ستتضمن تحديد مهل زمنية لا سيما تحديد ساعة الصفر. وقد كان لهذه الإشاعات فعلها فغاب رواد المطاعم والمنتجعات السياحية لا سيما عن المناطق الواقعة جنوب العاصمة، وتسمر معظم اللبنانيون في منازلهم وأمام الشاشات لمتابعة وقائع الجلسة "المفصلية"، وكما هو معلوم مضت الجلسة وما رافقها من اعتراضات وخطوات بقيت في إطار الممارسة الديمقراطية، فالانسحاب الشيعي المدروس والمدوزن لم يخرج عن إطاره المنضبط وبقي الشارع هادئاً إلى حد كبير، ومرق القطوع على حد تعبير رئيس المجلس النيابي.
البلد يهتز ولا يقع
وقد علق أحد الظرفاء قائلاً "البلد يهتز ولا يقع" إذ إننا وبالرغم من كل الأزمات وبالرغم من كل المصاعب تبين للجميع أن لا أحد في البلد يريد ان يذهب إلى حد المواجهة، وأن الحرب الأهلية هي اضغاث أحلام تراود ربما بعض السياسيين الذين يعتقدون بأن لباس الكشافة والمشية العسكرية "marche militaire " تجعل منهم قوة عسكرية بإمكانها خوض المعارك، وكأني بهم يحنون إلى أيام نشأة الكتائب الأولى التي بدأت كمجموعة كشافة بثياب موحدة، تسير بمشية تشبه إلى حد بعيد الشبيبة الهتلرية التي كانت تسير على وقع موسيقى Wagner والتي كانت تُعرف ب "marche impériale ". إذن لا أحد يريد العودة إلى الحرب الأهلية لأنه وبكل بساطة من يقدر على خوضها لا يريد أما العاجزون فيهللون لها.

حصر السلاح بيد الدولة الكل يريده ولكن
بالرغم ما يقال عن رفض حزب الله لحصرية السلاح، فإن هذا الأخير أبدى مرونة كبيرة وواقعية في مقاربة هذا الموضوع، فللمرة الأولى يربط الحزب موضوع البحث بمستقبل السلاح بأمور داخلية مئة في المئة، فلم يعد الحديث عن الالتزام الفلسطيني والجبهة الشيعية الممتدة من إيران إلى العراق وسوريا فلبنان وصولاً إلى القدس هي النقطة المحورية. فبعد سقوط دول محور الممانعة باتت كل دولة تبحث عن مصلحتها، وحزب الله يبحث عن مصلحته ومصلحة شعبه التي تقضي بتطبيق القرار 1701، واستعادة الأسرى وانسحاب العدو من التلال الخمس والاعتراف بخط الحدود الجنوبية، مع ما يستتبع ذلك من حرية استخراج الغاز والموارد النفطية وصولاً إلى إعمار الجنوب لا سيما القرى الحدودية المتاخمة لإسرائيل.
أكل العنب أم قتل الناطور؟
في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن كيفية حصر السلاح، والذي وضعت له قيادة الجيش الآلية التقنية والتنفيذية والتوزيع المناطقي، بحيث قُسم التنفيذ على مراحل خمس تبدأ أولاً بجنوب الليطاني وثانياً بين الليطاني والأولي وثالثاً بيروت الإدارية ورابعاً البقاع وخامساً كل المناطق الباقية، على أن يكون السلاح الفلسطيني من ضمن هذه الخطة وذلك بحسب تواجده المناطقي، وفي الوقت الذي يتمسك فيه الحزب بأن يكون هذا الأمر من ضمن الاستراتيجية الدفاعية أو ما يُعرف باستراتيجية الأمن الوطني، يتمسك بعض الصقور بضرورة تنفيذ الحصر ولو بالقوة وهم يسعون لذلك بالتنسيق مع شركائهم الخارجيين. وهنا تبرز المعادلة الشهيرة هل المطلوب هو أكل العنب أم قتل الناطور؟ فإذا كان حصر السلاح هو المطلوب فلماذا الاستمرار بمنطق التهديدات والإشاعات؟
كاتب سياسي*

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout