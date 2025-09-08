حال طوارئ من نوع آخر... كارثة قبل حلول تشرين!

A + A -

أفاد رئيس مجلس إدارة المدير العام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، في بيان، بأن "أزمة الجفاف ستتفاقم خلال فترة شهر من الآن، بحيث أنه لا يتوقع هطول أمطار قبل ١٥ تشرين الاول، وبالتالي فإن شح المياه سيطغى على الواقع المائي في لبنان، إن كان من المياه السطحية أو المياه الجوفية، وبالتالي فإن المواسم الزراعية حالياً مهددة بالجفاف".

وقال: "كما أن مياه الشفة مهددة بالتراجع بشكل كبير لم يسبق له مثيل، لانه لا أمطار متوقعة قبل ١٥ تشرين الاول إذا صدقت التحليلات، ويمكن أن تكون هذه الامطار في حينها خفيفة وليست قوية لتجدد المياه الجوفية".

ودعا الى "تقنين قاسٍ في توزيع مياه الشفة وباستعمال التقنيات الحديثة في ري المزروعات التي معظمها لا يمكن تأمين مياه الري لها خلال هذا الموسم أي موسم الخريف، ما سيؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي بالكمية والنوعية والأسعار".

أضاف: "تعاني مناطق كثيرة من شح في مياه الشفة بسبب ظاهرة الجفاف التي تتفاقم يوماً بعد يوم ولا يزال تتلوث المياه السطحية المتبقية والمياه الجوفية التي انخفضت بشكل كبير تلوثها بمياه المجارير والمياه الاسنة والتي يجعل منها غير صالحة للاستعمال".

واعتبر أنه "على مجلس الوزراء إعلان حال طوارئ مائية نظراً للشح القوي في المياه".