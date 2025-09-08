"نقابة المحررين" تستنكر تهديد الإعلامي وليد عبود بالخطف والقتل!

A + A -

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:

"استنكر نقيب المحررين وأعضاء مجلس النقابة التهديد الموجّه إلى عضو مجلس النقابة الزميل وليد عبود، ويطالب المجلس الجهات الأمنية والقضائية المسارعة للكشف عن مصدر بيان التهديد والتحقق من الذين يقفون وراء هذا البيان ودوافعهم وملاحقتهم لكشف كل ملابسات القضية واتخاذ أشد العقوبات وأقصاها في حق هؤلاء".

وكان الإعلامي وليد عبود تفاجأ صباح اليوم بمنشورات وُضعت أمام منزله، موقعة باسم "جماعة أنصار الله الحوثية"، تتوعده بالخطف والتعذيب والقتل.

وقد أثارت هذه المسألة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الناشطون الأجهزة الأمنية الى التحرك لمتابعة القضية وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.