الديار: إنجاز أمني استثنائي في الضنيّة يكشف إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات... تفاصيل مذهلة

8
SEPTEMBER
2025
الديار: دموع الأسمر-

ازمة المخدرات على انواعها مستفحلة وخطيرة في الشمال، وهي معاناة مزمنة تعمل كافة الاجهزة الامنية على مكافحتها، وملاحقة التجار والمروجين، بجهود حثيثة ومتواصلة لاستئصال هذه الظاهرة التي تهدم المجتمعات وتنال من الشباب اللبناني...

 

غير ان الكشف مؤخرا على اخطر واضخم عملية تهريب مخدرات غبر مسبوقة في تاريخ لبنان حصلت مساء السبت الماضي بعد رصد ومتابعة دقيقة لخطوات عصابة تهريب مخدرات صنفت من اخطر العصابات المتخصصة بتهريب الممنوعات.

 

فيوم السبت الماضي تحولت بلدة بخعون الى ما يشبه الثكنة العسكرية لعناصر من مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي باضخم عملية مداهمة لمنزل المدعو( أ.ص) ، حيث تم ضبط شاحنة محملة بستمائة شوال واربعمئة سطل من المواد المخدرة، موضبة للتهريب الى الخارج وخاصة الى بعض الدول العربية والخليجية.

 

وفي التفاصيل ان عناصر الشرطة القضائية في مكتب مكافحة المخدرات داهمت منزل المدعو (أ. ص) لحظة العمل مع شريكه (ب. ش) بتحميل مستوعبات المخدرات بالشاحنة وهي من نوع حشيشة الكيف وغيرها من اصناف الحبوب المخدرة، وتم توقيفهما بالجرم المشهود.

 

وكشفت مصادر مطلعة أن الكمية المعدة للتهريب هي اضخم كمية في تاريخ لبنان قياسا الى عملية تهريب مماثلة جرت العام الماضي وبنفس البلدة، وتقدر بملايين الدولارات.

 

وحسب المصادر انه تسربت معلومات عن تورط آخرين من مناطق شمالية ولبنانية بالعملية، وبعمليات عديدة سابقة، ويقدر عدد المتورطين بحوالى 12 متورطا في اطار شبكة تهريب محلية ودولية متخصصة بتصنيع كافة انواع المخدرات وترويجها وتهريبها.

 

وتؤكد المصادر ان الاجهزة الامنية كافة في حالة استنفار ليس لحماية السلم الاهلي وحسب انما ايضا لحماية المجتمع اللبناني من سم المخدرات المتفشية والتي تشي بمؤامرة تدمير المجتمع مستغلة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وان لدى الدولة واجهزتها قرارا جديا وحاسما في استئصال الظاهرة القاتلة وملاحقة المتورطين من تجار ومروجين، لا سيما اثر تفشي المخدرات على نطاق واسع في معظم المناطق اللبنانية، ومنها طرابلس والشمال، وفي اوساط الشباب وبعض طلبة الجامعات.

 

وسبق هذه العملية النوعية الاستثنائية، مداهمة وتوقيف العديد من تجار المخدرات المحليين الذين بدأوا يتساقطون واحدا تلو الآخر، حيث يماط اللثام من وقت الى آخر عن عصابات تهريب محلية الى ان تم الكشف عن العملية الاضخم في تاريخ البلاد.

الديار
{{article.title}}
