living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم طقس الايام المقبلة...!

7
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طقس صيفي معتدل ومتقلب نسبياً مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها فوق الجبال والداخل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا، حتى مساء الثلثاء حيث يستقر تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء.

 

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين ١16 و32 درجة”.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

 

– الأحد: غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر تسوء معه الرؤية أحياناً، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر كما تنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة المسائية خاصة في المناطق الشمالية.

 

– الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات ورياح ناشطة كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الداخلية والجبلية وتستقر على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.

 

– الثلثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح أحياناً، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout