تعيين نقيبة المعالجين الفيزيائين في لبنان رئيسة للاتحاد العربي للعلاج الطبيعي

عقدت الجمعية العمومية واجتماع مجلس الاتحاد العربي للعلاج الطبيعي اجتماعها السنوي في بيروت، وذلك عشية انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لنقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان، وقد شكّل الاجتماع محطة بارزة على صعيد العمل العربي المشترك، إذ جرى إنتقال رئاسة الإتحاد الى نقيبة المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتورة سيدة ساسين خلفًا لنقيب المعالجين الفيزيائيين في فلسطين. وتعكس هذه الخطوة الثقة بالدور الريادي الذي يضطلع به لبنان في هذا المجال الصحي الحيوي.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة مع استضافة النقابة اللبنانية للوفود العربية المشاركة من مختلف البلدان، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيُعقد يومي السبت والأحد في فندق حبتور غراند بيروت، ويشكّل الحضور الواسع استجابة لافتة للدعوة، ومؤشرًا واضحًا على عودة الزخم إلى التعاون العربي في مجال العلاج الفيزيائي.

كما سيبقى مقر الإتحاد في بيروت بعد التجديد لأمينه العام الدكتور جورج البواري.

ويشكل المؤتمر مناسبة قيّمة لتبادل الخبرات العلمية والمهنية بين المعالجين الفيزيائيين العرب، وتعزيز أطر التواصل والتنسيق، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المهنة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

