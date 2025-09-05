أيلول يبدأ بمنخفض جوي: رعد وأمطار؟

living cost indicators
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها فوق الجبال والداخل، حتى يوم الاثنين المقبل حيث يتحوّل إلى متقلب نسبياً بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه وسط تركيا.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان: 

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وتبقى من دون تعديل على الساحل وفي الداخل.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية تنشط الرياح ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات الشمالية.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ويتوقع نشوء خلايا رعدية منفردة اعتباراً من بعد الظهر خصوصا شمال البلاد مع تساقط أمطار محلية.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و٧٥%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: ٢٩°م.
الضغط الجوي: ١٠١١ HPA أي ما يعادل: ٧٥٨ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٤.
ساعة غروب الشمس: ١٨:٥٩.

