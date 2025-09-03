في حوزته مواد مخدرة... سارق محال ال "ناولني" في قبضة الأمن!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تثبت قيام أحد الأشخاص بسرقة محال ال "ناولني" بطريقة احتيالية على الطريق الممتد من الشويفات وصولا إلى غاليري سمعان، تمكنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه في صبرا - الحرش، ويدعى:ع. ك. (مواليد عام 1995، لبناني).

بتفتيشه، عثر بحوزته على /32/ ظرفا من مادة السيلفيا، و/3/ حبات نوع CARISOL، و/4/ حبّات "ترامال".

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.