المطارنة الموارنة: للاستفادة من الظروف عربيا ودوليا لاستعادة السيادة وحسن الإعداد للإتصال والتواصل بين بيروت ودمشق

لاحظ المطارنة الموارنة في بيان بعد إجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي،"في هذه الأيام العصيبة، تنامي الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربيا ودوليا لاستعادة السيادة على كامل الأراضي والتوحد حول مؤسسات الدولة تأكيدا لإرادة النهوض الإصلاحي للدولة".



ورحب المطارنة، ب"التوافق الدولي على التمديد لقوة "اليونيفيل"، آملين "تلقيها الدعم الكافي ليكون هذا التمديد الأخير خاتمة مناسبة نصرة للبنان بالتآزر مع جيشه وقواه الأمنية".

وحيوا "الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية"، متقدمين من قيادة الجيش بالتعازي بشهدائه". وتمنوا "حسن الإعداد للإتصال والتواصل بين بيروت ودمشق سواء على صعيد ترسيم الحدود وأمنها ومسألة اللبنانيين في السجون السورية".