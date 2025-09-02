"هجوم" على بولا يعقوبيان!

A + A -

أثار ما قالته النائب أولى يعقوبيان خلال مقابلةٍ لها مع الإعلامي وليد عبود زوبعة انتقادات وهجوم لاذع من قبل اعلاميين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد علق الكاتب والناقد الصحفي جمال فياض على ما قالته النائب يعقوبيان عن " أن العقيدة أخطر من السلاح " عبر صفحته كاتباً: "

"أقسم أنها حافظه ومش فاهمه شو عم تقول… حدا محفّظها هالجملتين وعم ترددهم بلا فهم ولا عارفه شو يعني، ولو سألها وليد عبود شو بتقول هالعقيدة، أكيد كانت راحت فيها عالتخبيص واللت والعجن بالجهل، بدكم تقنعوني انو پولا فاهمه شو كانت عم تقول؟؟ أو عارفه تبعات مثل هذا الهبل الذي تمنطقت به؟ "

