عناوين الصحف ليوم الجمعة 2 أيلول 2025

2
SEPTEMBER
2025
النهار: الطريق إلى جلسة الجمعة محفوفة بالمزالق... دعم خليجي للحكومة وتحرّك فرنسي متجدد

 

 

 


الأخبار:"تحالف" العدو والدولة ضد شبكات المياه في الجنوب
سلام يعاند وعون يبحث عن مخرج لجلسة الجمعة
دمشق تريد تعديل كل الإتفاقات مع لبنان
اليمن لا يتراجع... للحرب ثمنها

 

 

 

الديار: هل حددت المقاومة «الساعة الصفر» للتحرير...؟
سيناريوهات متعددة لجلسة الجمعة ولا حسم نهائي
القاهرة تلتحق بباريس وتنصح سلام: لا للفوضى

 

 

 


الجمهورية: جلسة السلاح بين التبريد والتسخين
خطة الجيش تحسم البقاء أم الانسحاب

 

 

 


البناء: القناة 12 تنشر تقريراً لجيش الاحتلال عن فشل الحرب على غزة ويدعو للصفقة | ترامب يتحدث عن فقدان اللوبي الداعم لـ«إسرائيل» نفوذه… ومركز تل أبيب يؤكد | اتصالات لاستباق موعد جلسة الجمعة لتفاهمات تلبي دعوة بري… وعقدة سلام!

 

 

 

 

اللواء: مواكبة عربية - دولية لإتصالات إنجاح جلسة الجمعة حول خطة السلاح
مجلس التعاون يؤيد قرارات الحكومة ويدين الإعتداءات الإسرائيلية.. ووفد سوري في بيروت يمهِّد لزيارة الوزراء

 

 

 

 

l'orient le jour: Désarmement du Hezbollah : Berry tire un nouveau lapin de son chapeau

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: «يمكن إجراء حوار منفرد بين الرؤساء وممثلي الحزب من خلال التواصل المباشر»
مصدر وزاري لـ «الأنباء»: مساعٍ لتجنب المواجهة في جلسة الحكومة أو خارجها

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: دول الخليج تطالب بوقف فوري للنار في غزّة... وتشدّد على «حل الدولتين»
رحبت بـ«اتفاق السويداء»... وأكدت دعمها «حصر السلاح» في لبنان

