living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأول مرة في لبنان... إطلاق برنامج لزرع الرئة في هذا المستشفى!

1
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في خطوة طبيةٍَ نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام مرضى الفشل الرئوي، أعلن مستشفى الرسول الأعظم (ص) عن إطلاق برنامج زراعة الرئة في لبنان، ليُكون هذا البرنامج الاضافة الاحدث الى مشاريعه الطبية وليكتمل بذلك مساره في تطوير برنامج زراعة الأعضاء بشكل متكامل.

بدأت مسيرة المستشفى في هذا المجال عام 2009 مع أول عملية زراعة قلب طبيعي، ثم عزّز نجاحاته في 2018 بزراعة الكبد والكلية. واليوم، تأتي زراعة الرئة كخدمة استثنائية للمرضى الذين لم تعد أمامهم خيارات علاجية أخرى، لتكون بارقة أمل وحلًا حقيقيًا يعيد لهم فرصة الحياة.

وأكدت إدارة المستشفى أنّ البرنامج أُطلق بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة العامة لاستكمال كل الترتيبات القانونية والتنظيمية، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

الدكتور خليل جواد، اختصاصي جراحة القلب والشرايين والصدر، أوضح أن "زراعة الرئة من أعقد العمليات في عالم الجراحة، لكنها أصبحت ممكنة اليوم بفضل فريق متعدد الاختصاصات يملك الكفاءة والخبرة للعمل في بيئة آمنة ووفق المعايير العالمية".

من جهته، شدّد المدير العام الأستاذ حسين شقير على أن "إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار استراتيجية المستشفى لتوفير علاجات تخصصية دقيقة ورفع مستوى الرعاية الصحية في لبنان، وهو امتداد طبيعي لرؤية المستشفى بأن يكون مركزًا مرجعيًا إقليميًا في زراعة الأعضاء، بالتكامل مع الجهات الوطنية المعنية بالتبرع والزرع".

بهذا الإنجاز، يضع مستشفى الرسول الأعظم (ص) لبنان على خارطة الدول التي تُجري عمليات زراعة الأعضاء المتقدمة، ويجدد التزامه الدائم بأن يبقى صرحًا طبيًا وإنسانيًا، يضع المريض أولًا، ويواصل العمل رغم التحديات لتقديم رعاية متطورة تليق بأهلنا ومرضانا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout