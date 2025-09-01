درغام: وضع حجر الأساس لفرع الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري في عكار تتويج لنضال بدأ منذ 2018

A + A -

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام الى أهمية الحدث الانمائي الذي نحتفل به اليوم، لجهة وضع حجر الأساس لفرع الجامعة اللبنانية وللمستشفى العسكري في عكار وهما المشروعان الحيويان اللذان وعدنا بهما منذ العام 2018. وقال خلال الاحتفال الذي أقيم في باحة مستشفى عبدالله الراسي الحكومي،"أننا فخورون بهذا الانجاز الذي أتى بعد جهود مضنية وسنوات من المتابعة تمكنا خلالها من تصحيح مسار الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، وحسم الخلاف الذي كان حاصلا بشأن موقع الجامعة اللبنانية".

واضاف: كل الشكر لمن ساهم وسعى وفي المقدمة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي كان من أول الداعمين والمشجعين لمشروع المستشفى العسكري في العام 2018، حيث تفقد الموقع ووافق على المشروع ولم ينأ جهدا في تأمين المطلوب، والشكر موصول لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي بارك وعمد الى وضوع الأمور في نصابها الصحيح وتقديم الأرض كهبة للجامعة اللبنانية ما أدى الى الاسراع في التنفيذ.

كما لا بد أن أتوجه بالشكر كل الشكر للرئيس السابق العماد ميشال عون، ورئيس التيار جبران باسل الذي لولا الدعم الذي قدمه لما تمكنا من الصمود في وجه حملات التشويه والاستهداف المغرضة التي تعرضنا لها والتي كانت تهدف الى إنشاء الجامعة في مكان غير مناسب على الاطلاق.

والشكر موصول أيضا لرئيس الجامعة اللبنانية العميد بسام بدران الذي كان له الدور الأساسي في حسم الخلاف عبر الاحتكام للدراسات العلمية البحتة والتي إرتأت إنشاء الجامعة في هذه المنطقة. كما لا بد أن أشير الى جهود الزملاء النواب الذين إحتكموا للدراسات العلمية ولقرار الجامعة كما كان متفقا، وبالتالي كانت النتيجة أن نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس للجامعة اللبنانية التي تعد حلم العكاريين بغد أفضل لطلابنا. إن المشروعين، أي فرع الجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري، يعززان فرص التكامل بين المرافق التعليمية والصحية، لما فيه خير المحافظة وأبنائها.