حادث مأساوي في طرابلس.. كان يزاول عمله الاعتيادي فانتهت حياته!

وقع صباح اليوم حادث مأساوي في مدينة طرابلس بعدما تعرّض العامل عبدالخالق علاف وهو أحد عمال بلدية طرابلس لصعقة كهربائية أثناء قيامه بقص الأعشاب في مستديرة ساحة النور ما أدى إلى وفاته لاحقاً متأثراً بإصابته.

وبحسب مصادر ميدانية فإن علاف كان يزاول عمله الاعتيادي في محيط الساحة حين لامس عن غير قصد مصدراً كهربائياً مكشوفاً فتعرّض لصعقة قوية أفقدته وعيه على الفور.

وقد عملت فرق الإسعاف في حهاز الطوارئ والاغاثة التي حضرت على وجه السرعة ونقلته إلى مستشفى النيني وهو في حالة حرجة إلا أن محاولات إنقاذه لم تكلل بالنجاح وفارق الحياة متأثراً بإصابته.