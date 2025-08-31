living cost indicators
غارات صباحية على النبطية: تضرر منازل واندلاع حرائق واقفال طريق

31
AUGUST
2025
نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم عدوانا جويا مستهدفا حرج على الطاهر والدبشة عند اطراف النبطية الفوقا بسلسلة غارات عنيفة .

فاعتبارا من الثامنة من صباح اليوم، شنت المقاتلات الحربية المعادية سلسلة غارات جوية ، اشبه بزنار ناري استهدف حرج علي الطاهر والدبشة في الاطراف الشمالية ، الشرقية لبلدة النبطية الفوقا ، وألقت الطائرات المغيرة عددا كبيرا من الصواريخ الشديدة الانفجار التي احدث انفجارها دويا هائلا تردد صداه في العديد من المناطق البعيدة نسبيا عن منطقة الغارات، وارتفعت جرائها سحب الدخان الكثيف التي غطت سماء المنطقة.

وبعد اقل من ساعة، جدد الطيران المعادي عدوانه، مستهدفا المنطقة ذاتها ، حرج علي الطاهر والدبشة بسلسلة غارات عنيفة .

وتستهدف الغارات الجوية المعادية هذه المنطقة وبشكل عنيف للمرة الثالثة من اقل من 3 اشهر ، ولوحظ تشابه كبير جدا للموجة الانفجارية التي حصلت في انفجار مرفأ بيروت العام 2020 والموجات الانفجارية التى ظهرت في الغارات الجوية الاسرائيلية على تلال علي الطاهر، مع الاخذ بالعلم حجم الموجة الانفجارية نسبة لحجم كمية المواد المستخدمة ولكن ما لا لبس فيه انها نفس الموجة ولكن بحجم أقل.

وتسببت الغارات المعادية باضرار مادية في الكثير من المنازل السكنية في النبطية الفوقا، حيث تحطم زجاج منازل ومحال تجارية ، فضلا عن تصدعات فيها.

كما اقفلت طريق كفرتبنيت -الخردلي بالاحجار والردميات الناتجة عن عصف الغارات الجوية ، وعملت لاحقا دورية من الجيش على فتحها بالتعاون مع بلدية كفزتبنيت حيث استحضرت جرافة كبيرة للغاية.

واندلعت حرائق كبيرة في حرج علي الطاهر بسبب الغارات وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على محاصرته واخماده.

