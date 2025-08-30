توقيف شبكة بجرم ممارسة الدعارة

A + A -

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، لا سيّما جرائم الاتّجار بالأشخاص وملاحقة شبكات الدّعارة وتوقيف الأشخاص الذين يديرونها، ومكافحة ظاهرة الفتيات العاملات في هذا المجال اللّواتي يتوزّعن على الطّرقات العامّة، أو في مناطق مشبوهة. ومن خلال المتابعة وأعمال الرّصد، تمكّن مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة من توقيف 15 فتاة من جنسيّات مختلفة (أثيوبيّة - سيراليونيّة – سوريّة، وغيرها).

كما، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل دعارة، وهما من أصحاب السّوابق بهذا المجال، ويُدعيان:

- ي. ز. (مواليد عام 1978، سوري الجنسيّة)

- س. ح. (مواليد عام 1984، مكتومة القيد)

أودع الموقوفون القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.